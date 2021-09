Il Pomezia Calcio stacca il pass per gli Ottavi di Coppa Eccellenza, superato il Vescovio

E' il Pomezia Calcio a fermare la corsa del Vescovio, giustiziere dell'Astrea nel primo turno. La squadra più in palla dall'inizio della partita sembrano proprio i padroni di casa del Pomezia, che vanno vicini al gol con Massella e pressano in maniera importante la porta del Vescovio. La svolta però arriva al 36' del primo tempo, Tocci se ne va dentro l'area e al momento del tiro viene steso da Celli, l'arbitro non ha dubbi ed è rigore per il Vescovio che puntualmente lo stesso Tocci trasforma. Il gol non fa perdere gli animi al Pomezia, che pareggia immediatamente con un tiro a giro dalla distanza di Ruggiero che beffa il portiere e rimette in parità il risultato. Ruggero sfiora anche il 2-1 ma si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Al rientro in campo c'è sempre tanto Pomezia e il vantaggio è una conseguenza. Massella fa una sponda per Otero che spacca la porta con un tiro che finisce nell'incrocio dei pali e dà il vantaggio ai padroni di casa. Il Vescovio è duro a morire, e il neoentrato Pietrobattista sfrutta una mischia per rimettere in pari la situazione al 52'. Nemmeno il tempo di esultare che il Pomezia è di nuovo dall'altra parte, e Massella segna un eurogol prima spostando la palla in aria e poi colpendo al volo con una traiettoria quasi a pallonetto che beffa il portiere del Vescovio. Gli ospiti si riversano in avanti per cercare il pari ma è Gallo a chiudere la partita con un tap-in sul primo palo che spedisce il Pomezia agli ottavi di finale.

Pomezia-Atletico Vescovio 4-2

Marcatori: 36’ Tocci (rig) (V), 39’pt Ruggiero, 48’ st Otero, 52’ st Pietrobattista (V), 53’ st Massella, 85’ st Gallo