Tris e vetta del Pomezia contro il Campus EUR

La marcia del Pomezia non si ferma al cospetto del Campus EUR e dei legni, che hanno negato più volte il gol ai padroni di casa. Proprio da una traversa nasce il vantaggio del Pomezia, con Passiatore dopo nove minuti bravo ad approfittare del rimbalzo per regalare il gol alla sua squadra. Un'altra traversa nega il raddoppio a Massella e Bianchi manca un tap-in facile da due passi, con il Campus EUR che si salva in maniera rocambolesca anche su un cross in mezzo dei padroni di casa. Non possono nulla però sulla botta da fuori di Massella che mette la partita in discesa al Pomezia, che nonostante il gol che riapre la partita di Cipriani chiudono il match con Celli, che raccoglie una respinta della barriera dopo una punizione di Massella. Il Pomezia allunga così il vantaggio da capolista sulla Cimini, ferma a tre punti di distanza.

Pomezia-Campus Eur 3-1

Marcatori: 9’ pt Passiatore, 30’ st Massella, 37’ st Cipriani, 39’ st Celli