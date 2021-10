La Polisportiva vince contro la Virtus Roma

Con un secco due a zero, la Polisportiva De Rossi batte la Virtus Roma

La Polisportiva De Rossi conquista, in trasferta, la vittoria alla sua prima in campionato contro la Virtus Roma.

Partita

La Polisportiva De Rossi sblocca la partita con la rete dell'attaccante classe 1994 Cristiano Tomassini. Il secco due a zero matura, con Leonardo D'Angelo autore del gol che chiude definitivamente la partita.

Calendario

La Polisportiva De Rossi debutterà in casa in campionato nel prossimo turno contro l'Atletico Torrenova. La Virtus Roma sfiderà in trasferta il Valmontone.