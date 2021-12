Cade il Vicovaro contro il De Rossi

Il Vicovaro perde in trasferta per 2 a 1 contro la Polisportiva De Rossi.

La partita

Inizia male il Vicovaro che subisce sin da subito gli attacchi del De Rossi. I padroni di casa rischiano di passare in vantaggio con un calcio di rigore di Massi, assegnato per un fallo di mano, ma Quattrotto portiere del Vicovaro para. Poco dopo Massi su azione di corner colpisce il palo. Il portiere del Vicovaro però a fine primo tempo sbaglia un rilancio e lancia Molinaro che dal limite dell'area di rigore non sbaglia portando avanti il De Rossi. Ad inizio ripresa va in rete ancora Molinaro con un imperioso colpo di testa. Il Vicovaro reagisce col solito Taverna che direttamente da calcio di punizione accorcia le distanze disegnando una parabola imprendibile per il portiere. Gli ospiti spingono nel finale ma non arrivano al gol del pareggio. Proteste del Vicovaro quando in un'azione confusa reclamavano che il pallone avesse superato la linea della porta, non per arbitro e assistente.

La classifica

Il Vicovaro frena a 24 punti e vede scappar via il Rocca Priora. Il De Rossi sale a 20 punti appena sotto la zona playoff.