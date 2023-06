Poker di conferme per la Pol. De Rossi

È tempo di conferme in casa Polisportiva De Rossi. Il club di Via Vigna Fabbri infatti dopo aver cambiato allenatore, passando il timone della prima squadra a Daniele Belli, per la prossima stagione ha confermato diversi big della rosa.

Si parte dal centrocampo dove spiccano le conferme di capitan Gabriele Massi e Francesco Liotti (trequartista autore di quattro gol nello scorso campionato). Conferma anche per Pietro Pellegrini, classe 1998, autore di cinque reti. Infine rinnova con la De Rossi anche il difensore Andrea Bertini.