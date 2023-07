De Rossi, arriva l'esterno Barbaria

Acquisto di spessore per la Polisportiva De Rossi. La formazione di via di Vigna Fabbri infatti si aggiudica le prestazioni del terzino Lorenzo Barbaria classe 1997.

Barbaria è un esterno a tutta fascia, abile a giocare nella difesa a quattro ma anche come quinto di centrocampo. Per lui esperienze al Santa Maria delle Mole e Sporting Ariccia.

Soddisfazione per mister Belli e per il ds Spinetti artefice principale del trasferimento e che ha già lavorato col calciatore in passato.