Polisportiva Cimini, ufficiale il nuovo allenatore

Il presidente Fischer insieme ai patron Patrizi e Torroni hanno deciso di puntare sulla grande esperienza dell’ex tecnico di Valle del Tevere, Palestrina e Pomezia per risollevare un inizio di campionato deludente quanto inaspettato. Scaricamazza, che si era già seduto sulla panchina giallonera due stagioni fa in occasione del mini torneo di Eccellenza 2021, torna alla Pfc da vincente dopo la promozione in serie D ottenuta alla guida del Pomezia. Il tecnico di Forano ritroverà un gruppo composto da tante vecchie conoscenze: da Bertollini a De Vellis, passando per Paletta, Marinaro, Giurato, Di Mario fino a Jody Fiorentini. Il centrocampista, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, è stato da sempre il fulcro del gioco delle sue squadre. Oggi pomeriggio l’incontro con la società e poi il primo allenamento per preparare il match casalingo di domenica prossima a Vignanello contro l’Astrea per cercare di raggiungere il primo successo stagionale. “Sono contento di ritrovare persone e società con i quali il rapporto non si è mai interrotto – sono le prime parole di Stefano Scaricamazza – Arrivo in una squadra che in queste tre gare ha raccolto poco e dovremmo lavorare tanto per poter cercare il prima possibile di colmare il gap accumulato in questo inizio di stagione. Parlare di obiettivi adesso è prematuro. Il nostro obiettivo deve essere il lavorare durante la settimana per poter poi la domenica fare gare importanti”.

[comunicatostampa Cimini]