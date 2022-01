Polisportiva Borghesiana (calcio a 5), la D femminile pronta a ripartire

Roma – Nell’ampio panorama dell’offerta sportiva della Polisportiva Borghesiana hanno preso subito uno spazio importante. Le ragazze della serie D del calcio a 5 del club capitolino, al primo anno di attività all’interno del centro sportivo “Brasili”, non vedono l’ora di ripartire. La prima parte di campionato le ha viste come assolute protagoniste tanto da conquistare la vetta della classifica. “Non è certamente una sorpresa questo rendimento – dice Daniela Fiorentini, allenatrice e “anima” di questo progetto – Questo gruppo gioca insieme da cinque anni e aveva fatto dei buoni campionati al Torre Maura e al Borussia. In estate è nata la possibilità di spostarci nella Polisportiva Borghesiana e siamo stati accolti benissimo dal neo presidente Stefano Criscuolo che tra l’altro è uno sportivo e dunque sa bene di cosa si parla: si è dimostrato molto ospitale e la società non ci ha fatto mancare nulla”. Non tutte le cose, però, sono andate nel verso giusto nella prima parte di stagione: “Purtroppo abbiamo perso le nostre Valentina Del Prete e il portiere Elisa Tomassini per un doppio grave infortunio, la prima al tendine d’Achille e l’altra al crociato. Ma siamo convinte di essere forti e vogliamo fare il salto di categoria approdando in serie C”. Il cammino delle capitoline di coach Fiorentini ripartirà il prossimo 4 febbraio in casa del Frosinone: “Un avversario di alta classifica, sarà subito un bel test. Ci potrebbe essere qualche altra defezione per quella data, ma non vogliamo alibi anche perché le ragazze si sono allenate con impegno in questo periodo”. La Fiorentini continua anche a lavorare anche nella Scuola calcio della Polisportiva Borghesiana, coordinata dal responsabile del settore Lino Virgili. “Abbiamo coinvolto alcune ragazze della squadra anche per quel tipo di attività, c’è grande sintonia tra di noi”.