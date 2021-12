Il Trastevere cala il poker contro il Nereto

Non si ferma la marcia del Trastevere, che consolida la sua prima posizione in classifica con una bella vittoria contro il Nereto, battuto in trasferta con un netto 4-0. Veri mattatori della partita Proia e Santilli, con il primo che ha indirizzato il match nel primo tempo con una doppietta nei primi venti minuti del secondo tempo, dopo una prima frazione in cui i padroni di casa erano riusciti a contenere l'attacco della capolista. Con Proia ad aprire definitivamnete il match ci ha pensato il neoentrato Santilli a dilagare, trovando anche lui una doppietta ma questa volta nella mezz'ora finale, chiudendo quindi la partita nonostante il rosso arrivato a Lapenna al 77'. Il Trastevere si mantiene così al primo posto con tre punti di vantaggio sulla Recanatese.

NERETO-TRASTEVERE 0-4

MARCATORI: 13'st, 20'st Proia, 34'st, 45'st Santilli

NERETO: Diglio, Santangelo, Brunozzi (23'st Kuqi), Salvatori, De Falco, Ferrini, Boito (37'st Balducci), Ristovski, Pedalino (29'st Pietanesi), Nardini, Maydana. A disp. De Luca, Andrulli, Tallevi, Dari, Volunni, Cirpiani. All. Bitetto

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Lapenna, Tarantino, Giordani (40'st Agresti), Sannipoli, Crescenzo (37'st Chimenti), Monni (35'st Fioretti), Proia (37'st Calderoni), Squerzanti (26'st Santilli). A disp. D'Alessandro, Lo Porto, Ilari, Madeddu. All. Mazza

ARBITRO: Vingo di Pisa

ASSISTENTI: Cardinali di Perugia - Giovanardi di Terni

NOTE - Espulso Lapenna al 32'st per condotta violenta. Ammoniti: Proia, Salvatori, Santangelo. Angoli: 3-6. Recupero: 1'pt, 4'st