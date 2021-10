Poker del Montespaccato contro il San Donato Tavarnelle

Torna a vincere il Montespaccato, e lo fa nel modo più convincente possibile, con un rotondo 4-0 sul San Donato Tavarnelle. Una partita iniziata benissimo per i padroni di casa, in vantaggio al 13' con Daniele Bosi che dopo una serpentina in area si libera per il tiro e lascia partire un diagonale imprendibile per Viti. Il San Donato non riesce ad organizzare una reazione e subisce anche il gol del raddoppio, con Canciani che col destro mette in mezzo una palla che Calì deve solo spingere in rete. Il gol è il colpo di grazie per il morale degli ospiti, che cinque minuti dopo subiscono il gol che chiude definitivamente il match, firmato da Rossi che si aggiusta la palla dopo un assist di Tataranno e sigla il 3-0 con un potente diagonale. Poco da dire nel secondo tempo, se non che De Dominicis mette il punto esclamativo alla prova del Montespaccato con una rasoiata praticamente a tempo scaduto. Tre punti che fanno risalire il Montespaccato, ora al sesto posto in classifica.

MONTESPACCATO: Tassi, Ergemlidze, Nanci, Giannetti, Petricca, Canciani, Antogiovanni, Tataranno, Bosi, Cali, Rossi. A disposizione: Meniconi, Finucci, Benedetti, Moccia, Proietto, Pietrangeli, Putti, De Dominicis, Mastrosanti. Allenatore: Mauro Mucciarelli.

SAN DONATO TAVARNELLE: Viti, Alessio, Zini, Buzzegoli, Caciagli, Marzierli, Russo, Carcani P., Regoli P., Gerardini, Brenna. A disposizione: Cardelli, Ciurli, Pisaneschi, Pino, Montini, Borghi, Tognetti, Guidi, Mencagli. Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Davide Santarossa di Pordenone.

ASSISTENTI: Piombini di Città di Castello e Giovanardi di Terni.

RETI: 13’ Bosi, 24’ Calì, 29’ Rossi, 95’ De Dominicis.