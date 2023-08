Poggio Mirteto, ecco i nuovi acquisti

Tanti annunci in casa Poggio Mirteto. La formazione di mister Domenici ha infatti ufficializzato diversi colpi in entrata e diverse conferme per quanto riguarda la rosa 2023/2024.

Fra i nuovi acquisti in casa Poggio Mirteto c'è di Lorenzo Lelli portiere classe 1999, l'anno in Prima Categoria. Tanti i volti nuovi e giovani fra cui il centrocampista classe 2004 Federico Serafini. Classe 2005 è il difensore Paolo Petroni reduce dalla categoria Elite con la maglia del Fiano Romano. Giovanissimo anche Marco Di Stefano classe 2005 alla sua prima avventura nei grandi. In difesa c'è anche Pietro Papi classe 2004 e a centrocampo il classe 2001 Diego Pileri.

In mezzo al campo porterà esperienza Flavio Rodolfi centrocampista classe 1997 che dopo quattro anni lascia il Casal Barriera. Queste le sue parole: "La scelta del Poggio Mirteto è frutto della volontà di tornare in un posto dove sono nato e cresciuto calcisticamente e che credo abbia un progetto importante per valorizzare tanti giovani cercando di fare bene già da subito. Spero che, anche grazie all'esperienza fatta lontano da qui che mi ha dato tanto sia a livello umano che calcistico, riuscirò ad essere d'aiuto per raggiungere questi obiettivi".