Poggio Mirteto-Settebagni 0-2: Pascale gol salvezza

Il Settebagni vince contro il Poggio Mirteto per due a zero. Successo importante per gli ospiti che ora sperano nella salvezza diretta nel Girone B del campionato Promozione.

La partita

Il Poggio Mirteto si fa preferire nel palleggio ma il Settebagni è cinico e colpisce. Barricelli al 43esimo del primo tempo dall'angolo dell'area di rigore stoppa, si gira e calcia mettendo il pallone all'incrocio e portando la squadra in trasferta in vantaggio alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, il Poggio va in pressing offensivo, mette pressione alla difesa avversaria su palla inattiva ma senza impensierire più di tanto. Sbilanciato il Poggio lascia tanto spazio in ripartenza al Settebagni che con un contropiede trova la rete di Pascale che chiude l'incontro.

La classifica

Il Settebagni sale a quota 38 punti e si avvicina alla salvezza diretta e raggiunge il Poggio Mirteto in classifica.