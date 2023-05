Poggio Mirteto, gol e ritiro per Masci

Nell'ultima giornata del Girone B del campionato Promozine il Poggio Mirteto ha battuto per due a uno in casa il Riano, conquistando l'ottavo posto in classifica e raggiungendo l'obiettivo salvezza, ottenuto con largo anticipo.

Contro il Riano è stata l'ultima volta con la maglia del Poggio Mirteto e da calciatore di Federico Masci. Il centrocampista classe 1994, ha giocato l'ultima partita della sua carreira con la fascia da capitano della sua squadra e siglando pure il gol che ha aperto le marcature. Un finale perfetto per Masci, il ragazzo nato e cresciuto a Poggio Mirteto che con la squadra della sua città è partito dalla terza categoria fino ad arrivare alla Promozione. Il ritiro è dovuto all'impossibilità di conciliare lavoro e l'impegno sportivo.

"Federico Masci bandiera mirtense, nell’ultima gara di campionato del girone B di campionato di Promozione, con la fascia di capitano al braccio, disputa una partita sontuosa condita anche dal gol che porta la squadra in vantaggio. Grazie Federico". Questo il messaggio del club sui suoi canali social.