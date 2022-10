Poggio Mirteto-Real San Basilio 1-0: Del Vecchio decisivo

Squadra in casa

Squadra in casa Poggio Mirteto

Vittoria del Poggio Mirteto che batte per uno a zero il Real San Basilio, al debutto nella nuova categoria, nella prima giornata del Girone B del campionato Promozione.

Poggio Mirteto-Real San Basilio

Il Poggio Mirteto vince per uno a zero contro il Real San Basilio. La vittoria alla formazione di mister Domenici al Poggio Nativo, casa provvisoria, in attesa dell ultimazione dei lavoti del Valletonda la regala Valerio Del Vecchio.

Il mister del Poggio Mirteto commenta così la vittoria dei suoi: "Partita difficilissima, contro una squadra dura da affrontare: tatticamente, tecnicamente e fisicamente San Basilio è una grande squadra! Sono certo che sarà protagonista fino alla fine. Noi siamo stati squadra, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e spinto quando c’era da spingere. Sono fiero di questi ragazzi che hanno dimostrato un attaccamento fuori dal normale a questa maglia: sono fiero di essere il loro allenatore. Bene così, adesso torniamo a lavorare serenamente su ciò che dobbiamo migliorare. Chiudo con due cose importanti. La prima: spesso si parla di San Basilio come realtà dura da affrontare per comportamenti sregolati, oggi hanno dimostrato con i fatti che non è così! La seconda: personalmente dedico questa vittoria al nostro Presidente Antonelli e lui sa bene il perché!".

La classifica

Il Poggio Mirteto sale a quota tre punti grazie alla vittoria al debutto stagionale in campionato. Il Real San Basilio rinvia l'appuntamento con i primi punti in Promozione.