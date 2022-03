Poggio Mirteto-Guidonia 3-0: biancorossi secondi in classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Poggio Mirteto

Vittoria convincente per il Poggio Mirteto che nella 19esima giornata del Girone B del campionato Promozione supera con un netto tre a zero il Guidonia.

La partita

Il primo tempo vede il Poggio Mirteto passare in vantaggio con Marcelli. L'1 a 0 che chiude il primo tempo prosegue anche nella ripresa per via dei numerosi errori sottoporta dei biancorossi e delle parate del portiere Domenici oggi al debutto. Il risultato tiene vivo il Guidonia, ampiamente rimaneggiato fino al 79esimo quando Mevoli raddoppia e poi Bonifazi cala il tris.

La classifica

Si fa sempre più difficile la corsa verso la salvezza del Guidonia penultimo con 13 punti. Poggio Mirteto secondo con 35 punti a meno cinque dalla vetta.