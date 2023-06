Poggio Mirteto, confermato De Angelis come preparatore atletico

Continuano le conferme in casa Poggio Mirteto. Il club infatti dopo aver rinnovato il contratto col tecnico Domenici ha prolungato la collaborazione con De Angelis.

Antonello De Angelis è stato confermato nello staff di mister Domenici per la prossima stagione in Promozione del club mirtense. De Angelis sarà quindi anche per il 2023/2024 il preparatore atletico della squadra.

Questo il comunicato del Poggio Mirteto: "Siamo fieri di annunciare il rinnovo per la stagione 2023/2024 di Antonello De Angelis nel ruolo di preparatore sportivo. Antonello è un fuoriclasse nel suo ruolo e nel corso degli anni si è rivelato una pedina fondamentale nello staff di Mr. Domenici".