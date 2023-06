Poggio Mirteto: fiducia a Domenici

L'avventura di Antonio Domenici sulla panchina del Poggio Mirteto continua. La società ha rinnovato la fiducia al tecnico che guiderà per la terza stagione consecutiva la squadra nel campionato Promozione.

Il biennio di Domenici sulla panchina dei biancorossi ha portato stabilità nella formazione mirtense. Nel primo anno il Poggio Mirteto ha lottato per le posizioni di alta classifica, mentre nell'ultimo campionato ha conquistato una salvezza tranquilla senza mai soffrire e restare coinvolto nella lotta per non retrocedere.

La conferma per Domenici è stata resa pubblica con un lungo comunicato sui social del club. Ecco il messaggio: "La nostra società è lieta di annunciare di aver rinnovato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a mr. ANTONIO DOMENICI. Chiuso un primo ciclo, siamo già a lavoro per scrivere insieme il secondo capitolo di questa fantastica storia del calcio MIRTENSE. Una storia fatta di amore, casa e passione, condita dalla consapevolezza di poter SOGNARE IN GRANDE. Ti abbiamo scelto, ci hai scelto, ti abbiamo voluto e rispettato e così continueremo a fare, purché INSIEME. Il rispetto e l’amore che hai dimostrato per questa maglia non ci ha mai fatto mettere in discussione che al timone di questa squadra ci dovessi essere TU E SOLO TU. TU che hai sempre risposto presente, tu che tra mille difficolta ci hai sempre messo la faccia, tu che non hai mai mollato un centimetro, tu che hai sempre creduto in noi, tu che hai messo tutto te stesso ogni istante, TU IL NOSTRO ONLY ONe. Trascinatore, condottiero, un allenatore di caratura superiore, un professionista attento, preparato che ha sposato il nostro progetto senza preclusioni".