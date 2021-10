Cade il Castrum Monterotondo contro il Poggio Mirteto

Il Poggio Mirteto, in casa, vince per 1 a 0 contro il Castrum Monterotondo.

La partita

Al Valletonda il primo temp fra il Poggio Mirteto e il Castrum Monterotondo termina zero a zero. L'equilibrio fra le due squadre si rompe nella ripresa per via delle rete di Simone Marcelli che regala i tre punti ai suoi .

La classifica

Con questa vittoria il Poggio Mirteto sale a quota 7 punti allungando proprio sul Castrum Monterotondo che rimane fermo a quota tre punti.