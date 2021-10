Il Poggio Mirteto espugna Guidonia

Termina 0 a 1 la partita fra i padroni di casa del Guidonia e gli ospiti del Poggio Mirteto.

La partita

Nel primo tempo della partita fra Guidonia e Poggio Mirteto regna un sostanziale equilibrio e non ci sono grandi occasioni da gol. La ripresa è più vivace e al 63esimo arriva il gol che decide la partita. A segnare il gol vittoria per il Poggio Mirteto è Luciani. Gli ospiti restano in 10 per l'espulsione rimediata da Galletti per via di un doppio giallo, non cambia il risultato.

La classifica

Il Poggio Mirteto con questo successo sale in testa alla classifica con 10 punti nel girone B. Il Guidonia resta al penultimo posto a quota due punti.