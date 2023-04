Plusvalenze: cosa rischiano Roma e Lazio

Un terremoto ha scosso la Roma e la Lazio con le due società capitoline finite nel mirino della guardia di finanza per via di indagini riguardanti le plusvalenze sospette.

Roma e Lazio: 172 milioni di guai

La procura di Roma per i giallorossi, e la procura di Tivoli per i biancocelesti stanno indagando sui documenti sequestrati nelle sedi delle due società nella giornata di ieri. Sul tavolo ci sono 172 milioni di euro di operazioni sospette: dall'arrivo di Cristante, Defrel allo scambio Pellegrini-Spinazzola con la Juventus a Trigoria, a Akpa Akpro, Sprocati e altri a Formello. Le due società rischiano dalla multa alla penalizzazione fino alla retrocessione.

Multa e penalizzazione

Facendo riferimento all’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva obbligatorietà delle disposizioni generali che cita i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” Roma e Lazio andrebbero incontro ad una pesante multa con diffida. Se a questo venisse rilevata una mancata lealtà e la creazione di un sistema illecito per eludere norme sportive e penali ecco che il rischio per i club capitolini sarebbe quello di ricevere una penalizzazione importante (uno o più punti).

Retrocessione

L’ipotesi più remota ad oggi per le due società riguarda la retrocessione e l’esclusione dal campionato di Serie A. Per arrivare a questa soluzione bisogna approfondire l’articolo numero 31 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alle violazioni gestionali che avrebbero permesso a Roma e Lazio di iscriversi al campionato.