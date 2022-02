Pioggia di gol tra Civitavecchia e Parioli

Gol e spettacolo tra Civitavecchia e Parioli, con i primi che bissano il successo della Coppa Italia con quattro gol e un'altra vittoria arrivata nel finale di partita. Tutto era cominciato per il peggio per i padroni di casa, che vanno sotto dopo cinque minuti per un rigore trasformato da Vittorini e non riescono a sfondare il muro degli ospiti nonostante l'occasione capitata sui piedi di Ruggiero alla mezz'ora. Nel secondo tempo succede di tutto, il Civitavecchia torna in campo molto più convinto e nel giro di venti minuti si riporta in vantaggio con l'1-2 firmato da Cerroni e Ruggiero. Addirittura sembra chiudere la contesa con il tiro di Fatarella al 31', ma il Parioli si rifà sotto e con Fortuna dopo due minuti e un altro rigore di Vittorini trova un insperato pareggio. Il Civitavecchia come sempre non si arrende e vede ricompensati i suoi sforzi con un rigore di Pippi al 48', guadagnato e trasformato dallo stesso e che regala tre punti importanti alla formazione di Castagnari

20a giornata Eccellenza girone A

Civitavecchia Calcio 1920 4 vs Parioli 3

Marcatori: 3’st Cerroni 18’st Ruggiero 31’st Fatarella 48’st Pippi rig; 5’pt rig e 41’st rig Vittorini M 33’st Fortuna

Arbitro Vincenzi di Bologna

Ammonizioni Funari, Serpieri, Celi, Fekici, Vittorini M, Caselli



Civitavecchia Calcio 1920: Scaccia, Caforio (1’st Cerroni) , Funari, Proietti, Serpieri, Fatarella, La Rosa, Gagliardi, Pippi, Ruggiero, Bersaglia (1’st Mancini) A disp. D’Angelo,Imperiale, Luchetti, Mancini, Istrate, Liberati, Luciani, Cerroni, Galimberti. All. Castagnari

Parioli Cittadini Felici (18’st Fornetti) Vittorini C. Nuti Caselli Apolloni Celi Mattei (30’st Forchini) Vittorini M. Fortuna Fulminante (18’st Coracci) A disp. Spogani Formetti Forchini Galimi Benedetti Coracci Fornetti E. Varriale Mattoni All. Vozza (in sostituzione di Lenzini)