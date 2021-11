Pieri e Damiani fanno volare la W3 Maccarese contro l'Ottavia

Seconda vittoria consecutiva per la W3 Maccarese, che vuole dimostrare di aver passato il periodo negativo culminato nella sconfitta per 4-0 contro il Certosa. A farne le spese oggi l'Ottavia, che peggiora ulteriormente la sua situazione di classifica scendendo alla penultima posizione con soli cinque punti in dieci partite. Pronti via e la W3 si fa trovare pronta, con Starace che prende la traversa e poi la linea in un'azione clamorosa. Il vantaggio non si fa attendere, Damiani raccoglie una sponda davanti alla porta e in spaccata regala il vantaggio ai padroni di casa. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio, con uno splendido tiro a giro di Pieri che si insacca all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo l'Ottavia accorcia le distanze con un rigore ben realizzato da Petrini, ma non è abbastanza per scalfire la difesa del Maccarese.