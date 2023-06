Virtus Roma: Petrini non è più il direttore sportivo

Cambiamenti in corso nella Virtus Roma dopo la retrocessione in Prima Categoria dal Girone D del campionato Promozione. A salutare la formazioen capitolina è il direttore sporivo Ivano Petrini.

Questo il comunicato del club: "La Virtus Roma comunica la separazione delle strade con il direttore sportivo della prima squadra Ivano Petrini. La società, nella figura del presidente, e la dirigenza tutta, ringraziano il direttore per l'impegno profuso ed il lavoro svolto in questi anni, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo del suo percorso professionale"

Ivano Petrini lascia così i gialloblù dopo quattro stagioni.