La Pescatori Ostia in rimonta supera la Vis Aurelia

Termina tre a uno per la Pescatori Ostia la sfida contro la Vis Aurelia valida per la quinta giornata del campionato Promozione Lazio, girone C. Vittoria importanti per la squadra del litorale che affrontava un match importante in ottica salvezza.

La partita

Il successo degli squali arriva in rimonta. Infatti a passare in vantaggio è la Vis Aurelia che sblocca la partita dopo quattro minuti con il gol di Boschi. La reazione della Pescatori è affidata al capitano Luca Lo Presti. Il capitano degli ospiti infatti prima segna il gol del pareggio e poi addirittura quello del sorpasso. Negli istanti finali della partita finisce sul tabellino dei marcatori anche l'attaccante Flavio Bucri che chiude l'incontro sul tre a uno.

La classifica

La vittoria esterna corrispone al primo successo stagionale della Pescatori Ostia che sale a quota cinque punti e si allontana dalle zone meno nobili della classifica. Vis Aurelia bloccata ancora ad un punto.