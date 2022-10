Girone C

Promozione Lazio Girone C

Due nuovi acquisti per il Pescatori Ostia. La squadra di Promozione Lazio girone C ha messo a segno il colpo Gabriele Mazzotti, esterno classe 1993 venuto a rinforzare le fasce, e Simone Vacchelli, centrocampista classe 1987 e con un lungo passato nel Pescatori Ostia. I due giocatori saranno disponibili sin da subito per il tecnico del Pescatori.