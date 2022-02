Pescatori Ostia: Paolo Albano è il nuovo allenatore

La Pescatori Ostia ha il suo nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Christian Lodi, successive alla sconfitta contro la DuepigrecoRoma e che rimarrà in un ruovo diverso all'interno della società, il club di Ostia ha annunciato sui suoi canali di aver affidato la panchina della Prima Squadra a Paolo Albano.

Paolo Albano nuovo allenatore

Quella di affidare la panchina a Paolo Albano è una scelta interna da parte della Pescatori Ostia. Infatti Albano è l'attuale preparatore atletico e fisioterapista della squadra. Albano in passato ha già avute esperienze in panchina, allenando una squadra di Fiumicino. Il nuovo tecnico sarà affiancato da Fabrizio Bugnetti che ritorna così alla Pescatori.

Questo il comunicato del club: "La dirigenza gialloverde comunica con grande gioia la scelta di Paolo Albano come nuovo tecnico della Prima Squadra ponendo così già basi solide per la prossima stagione. Mister Albano sarà affiancato da Fabrizio Brugnetti, al ritorno in società, che ricoprirà la carica di secondo allenatore. Tutta la società augura ai mister Paolo e Fabrizio un buon lavoro, in bocca al lupo per questa nuova sfida".