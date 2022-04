Pescatori Ostia-Grifone 2-2: Mancini beffa gli Squali allo scadere

La Pescatori Ostia pareggia per due a due in casa contro il Grifone nella 24esima giornata del Girone C del campionato Promozione. Pareggia che sta stretto agli squali recuperati soltanto nel finale.

La partita

La Pescatori Ostia sblocca la partita su calcio piazzato. Su un cross su punizione sbuca infatti Bucri che di testa sigla la rete dell'uno a zero. I padroni di casa sprecano diverse occasioni per raddoppiare e allora ad inizio ripresa il Grifone pareggia con un colpo di testa di Mancini da azione di corner. Immediata reazione della Pescatori che torna in vantaggio. Vecchio ci crede fino in fondo e controlla un pallone destinato sul fondo, mette in mezzo per Santucci che con un destro volante batte il portiere ospite. Bucrì ha l'occasione per chiudere la partita ma da pochi passi l'attaccante della Pescatori spara alto. Poi è Sorcini a salvare il Grifone coi piedi su tentativo di Sesta. Sull'ultimo pallone della partita il Grifone trova il pareggio sempre con Mancini su rigore.

La classifica

Classifica invariata per le due squadre con la Pescatori Ostia a 36 punti e il Grifone a quota 38.