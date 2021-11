Primo successo casalingo per la Pescatori Ostia

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa Pescatori Ostia

La Pescatori Ostia batte per due a zero il Fonte Meravigliosa e conquista la sua seconda vittoria consecutiva, la prima in casa.

La partita

La partita fra Pescatori Ostia e Fonte Meravigliosa la sblocca il centrocampista dei padroni di casa Fabrizio Marzi. Chiude invece i conti del match, Dylan Di Cori pescato dalla panchina dal mister degli squali Christian Lodi. La Pescatori Ostia vince blindando pure la porta per la prima volta in stagione.

La classifica

Questo successo permette alla Pescatori Ostia di fare un gran salto in avanti. Infatti gli squali salgono a quota 8 punti superando proprio il Fonte Meravigliosa fermo a sette.