Pescatori Ostia, il ds Boncori: "Abbiamo fatto una grande partita. Possiamo dire la nostra"

Il ds della Pescatori Ostia Daniele Boncori, nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro il Palocco resta fiducioso per il continuo della stagione

La Pescatori Ostia al termine di una partita pirotecnica ha dovuto abbandonare la Coppa Italia Promozione dopo aver perso contro il Palocco per 4 a 2.

Le parole del direttore sportivo Boncori

Tante le recriminazioni da parte della Pescatori Ostia, fra pali e rigori sbagliati. Ottimista però per proseguo della stagione è Daniele Boncori direttore sportivo del club di Ostia.“Abbiamo fatto una grande partita, dispiace perché la squadra ha creato tanto. Ci sono stati episodi negativi da parte nostra: i due rigori sbagliati, un palo e tante altre situazione” dichiara Boncori.

Il ds poi analizza la fase difensiva della Pescatori Ostia nella partita di Coppa: “Ci manca il reparto difensivo ma faccio i miei complimenti a chi ha giocato. Eravamo rimaneggiati in quel reparto e sulla linea difensiva abbiamo dovuto schierare centrocampisti non abituati a movimenti difensivi, scalate”. Il direttore Boncori però non si perde d’animo e guarda al futuro: “Questi episodi ci faranno crescere, capire che siamo una buona squadra e che possiamo sicuramente dire la nostra”.

Il calendario della Pescatori Ostia

La Pescatori Ostia farò il suo esordio in campionato, nel girone C della Promozione laziale, in casa domenica 3 ottobre contro la Santa Maria delle Mole.