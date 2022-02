Pescatori Ostia-Città di Pomezia 3-1: Prima vittoria per mister Albano

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Pescatori Ostia

La Pescatori Ostia torna alla vittoria in casa battendo al Borghetto per tre a uno il Città di Pomezia. Primo successo per Albano nuovo allenatore degli Squali.

La partita

L'inizio di partita per la Pescatori Ostia non è dei migliori. Infatti a passare in vantaggio sono gli ospiti con Cannariato. I padroni di casa però rispondono già nel primo tempo trovando il pareggio con Flavio Bucri. Nella ripresa la Pescatori Ostia ribalta lo svantaggio iniziale grazie all'ingresso di Santucci che sigla una doppietta segnando i suoi primi gol con la maglia della Pescatori Ostia.

La classifica

Con questo successo la Pescatori Ostia sale a quota 22 punti, lasciando il Città di Pomezia a quota 14.