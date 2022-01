Pescatori Ostia-Atletico Acilia 1-1: Bucri non basta

Termina 1 a 1 la sfida fra Pescatori Ostia e Atletico Acilia, partita valida come recupero della 14esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La partita lascia l'amaro in bocca ai padroni di casa della Pescatori Ostia. Al Borghetto infatti gli Squali passano in vantaggio sia a livello numerico, con l'Atletico Acilia che resta in 10 per un'espulsione e sia a livello di punteggio. Infatti nella ripresa Flavio Bucri sigla la rete dell'1 a 0 che sembra sancire la vittoria della Pescatori. Nel finale però per i padroni di casa arriva la beffa con il pareggio dell'Atletico Acilia.

La classifica

La Pescatori Ostia con questo pareggio conquista il 19esimo punto del suo campionato. L'Atletico Acilia, con una partita. in più, sta un passo indietro a quota 18.