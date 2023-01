Altro no della Roma alla cessione di Zaniolo. I motivi dei rifiuti giallorossi

Il mercato della Roma è legato alle uscite. Zaniolo ma anche Shomurodov e Karsdorp sono in partenza da Trigoria ma il club capitolino per tutti e tre chiede la stessa cosa: cessione definitivo o prestito con obbligo facile. Una strategia necessaria ma che blocca le cessioni.

No al Milan per Zaniolo

Altro no della Roma per Zaniolo. Dopo la porta chiusa al Tottenham ecco quella chiusa anche al Milan. I rossoneri infatti come già fatto in estate (quando avevano proposto soldi+Saelemaeker) hanno chiesto il 22 romanista. La formula proposta da Maldini si basava su un prestito con obbligo di riscatto (circa 22 milioni) legato alla qualificazione alla prossima Champions League del club milanese. La Roma non reputa la formula valida sia per l’obbligo non facile da raggiungere secondo i giallorossi, sia perché per la dirigenza romanista il valore del calciatore è più alto nonostante la scadenza del contratto si avvicini sempre di più.

Shomurodov e Karsdorp

Sulla stessa barca di Zaniolo, ci sono i compagni Shomurodov e Karsdorp. L’uzbeko ha tanto mercato in Italia (Cremonese e Torino) che all’estero (Lille e Leverkusen). Per l’attaccante l’interesse è concreto ma le offerte giunte a Trigoria sono di prestiti con diritti di riscatti, niente obblighi. L’ultima proposta del Torino è di un prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. La Roma vorrebbe intascare anche meno (10 milioni di euro) ma vuole inserire un facile obbligo di riscatto. È braccio di ferro. Stessa situazione per Karsdorp, messo fuori rosa da Mourinho. L’olandese, colpevole per il tecnico di non essere un professionista, piace molto al Feyenoord sua ex squadra in cui ha già giocato due volte. Distanza fra le parti però per formula e cifre (la Roma vorrebbe almeno 10-12 milioni di euro). Inoltre l’ingaggio di Karsdorp superiore ai 2 milioni di euro tiene a distanza dall’affondo diverse squadre interessate al calciatore.

Perché la Roma dice no?

La Roma sta dettando le sue regole per la cessione dei suoi giocatori. Oltre al valore tecnico-economico che il club capitolino fa dei propri giocatori il motivo per cui la Roma chiede una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo, va ricercato nella situazione finanziara, non rosea, della società. Nell’ultimo bilancio la Roma ha evidenziato una perdita di 219 milioni di euro. Questo risultato negativo spinge i giallorossi a fare diverse plusvalenze (quantificate a circa 70 milioni di euro) la prossima estate, come d’accordo con la Uefa per i paletti imposti dal settlemente agreement. La data, 30 giugno 2023, non è tassativa visto che il piano concordato con l'Uefa e di durata plueriennale (2026) ma la Roma ha fretta di sistemare i conti. Per questa ragione il club giallorosso chiede la cessione dei suoi a titolo definitivo o prestito con obbligo e perchè i Friedkin, che pur immettendo capitale (per sanare i debiti) non hanno dato l'ok per spese importanti (vedi Frattesi, ndr). L'uscita dalla borsa darà respiro al prossimo bilancio.