Pellegrini e i trenta milioni dall'Arabia: la risposta del capitano della Roma allo scherzo delle Iene

Lorenzo Pellegrini dice no ai tanti soldi arabi per la Roma. Questo è il risultato di uno scherzo organizzato dalle Iene e che ha coinvolto il capitano giallorosso che però ha mostrato attaccamento alla maglia rifiutando la “proposta indecente”.

“Trenta milioni di euro a stagione ed entusiasmo a giocare in Arabia”. Questo il contenuto dell’offerta fittizia che il programma televisivo ha fatto a Pellegrini e altri calciatori della Serie A e non, tramite un finto agente intermediario con il calcio arabo.

Alla proposta di trasferirsi in Arabia il capitano della Roma mette subito in chiaro la cosa: “No non sono interessato”. Poi la dichiarazione d’amore per i colori giallorossi e per la Città “Io sto bene a Roma. Sono contento di giocare per la squadra della mia città”. Il finto agente rilancia mettendo sul piatto 30 milioni di euro. Ecco la risposta in merito di Pellegrini: “Questo a me non interessa più di tanto”.

Fedeltà a Roma e alla Roma per Lorenzo Pellegrini che ha respinto le avances (finte, ndr) del calcio arabo e i suoi soldi pur di vestire ancora giallorosso.