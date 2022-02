Paulo Sérgio: "Io come Zaniolo. Pinto, prendi Angelo del Santos, è perfetto per la Roma"

“La mia Roma ha fatto bene, in quella di adesso manca un po' lo spirito brasiliano”. Parla cosi Paulo Sérgio, ex calciatore della Roma fra il 1997 e il 1999. In due stagioni il brasiliano campione del mondo nel 1994, è diventato un beniamino della tifoseria giallorossa a cui è legatissimo. Nei due campionati sotto la guida di Zeman, Paulo Sergio ha siglato 24 reti, dodici a stagione. Adesso segue e tifa la Roma da San Paolo dove si divide fra fare il commentatore e l'ambasciatore della Bundesliga e Bayern Monaco.

Una vita divisa fra Brasile, Italia e Germania dove sei adesso?

Adesso sono a San Paolo. Lavoro come commentatore per una tv molto conosciuta in Brasile. Ma faccio anche l’ambasciatore per la Bundesliga e il Bayern Monaco.

La vita da allenatore non ti piace?

(Ride, ndr) Nono, lavorare con i giocatori è troppo difficile.

Ma dal Brasile segui ancora la Roma?

Certo! La Roma sta sempre nel mio cuore, ho passato con la maglia giallorossa due anni bellissimi, mi sono trovato benissimo con la società e con i tifosi.

Infatti in due anni sei diventato un beniamino della tifoseria

Sì sto sempre con i tifosi sui social. Sono contento del loro affetto, in due anni ho fatto 24 gol. Penso che l’esultanza, il ballo sotto la Curva Sud sia rimasto nel loro cuore.

Alla Roma ti voleva Bianchi ma ti sei trovato Zeman

Sì quando io firmai per la Roma c’era Bianchi come allenatore che mi aveva richiesto, ma poi venne esonerato. Arriva Zeman che non mi conosceva ma non avevo paura di non giocare, conoscevo il mio potenziale e alla fine mi sono trovato bene. All’inizio è stato faticoso, era tutto nuovo, nuovi allenamenti e poi giocare in Italia prima era molto difficile c’erano tante squadre piene di campioni. Però con gli insegnamenti di Zeman dopo 2-3 mesi sono stato bene, ho cominciato a segnare e a giocare come ai livelli di Leverkusen. Ho rivisto il mister pure un qualche anno fa a Monaco per una partita ed è stato bello rivederci e stare un po' insieme.

In quella Roma stava maturando Francesco Totti. Che rapporto avevi con lui?

Con Chicco (Totti, ndr) stavo benissimo. È sempre stato bravo, uno che voleva vincere, lavorava tantissimo. Mai nessuno ha avuto problemi con lui.

Quali sono i tuoi ricordi più belli con la Roma?

Penso ai gol che ho fatto nelle vittorie all’Olimpico contro la Juventus e il Milan di Baresi, Maldini. Partite che restano nel cuore.

Quella squadra era bella da vedere ma non ha vinto nessun trofeo. Come te lo spieghi?

Sensi quel periodo cominciò un lavoro bellissimo, trovando tanti calciatori importanti e costruendo la base per vincere lo scudetto del 2001. Questo è il lavoro che deve fare una società, costruire una base e arricchirla con pochi nuovi innesti. E comunque quella Roma ha fatto bene, c’era una colonia di brasiliani forti, incredibile. Oggi invece i brasiliani nella Roma sono pochi e questo un po' manca alla squadra.

In che senso?

Manca lo spirito brasiliano, il calore che poi è quello che ha la Roma i suoi tifosi. La gente romanista impazzisce per il calcio proprio come i brasiliani.

Cosa pensi della Roma di oggi?

La Roma per andare a vincere qualcosa deve battere le grandi, non solo le piccole. Mourinho è un grande allenatore che può fare tantissimo, è un tecnico con grane esperienza adesso deve riadattarsi al calcio italiano perché è passato tanto tempo dall’ultima volta (Inter 2010, ndr).

Che obiettivi si deve porre dunque?

Deve formare una base solida e importante per lottare per lo scudetto il prossimo anno.

In questa Roma ti rivedi in qualcuno?

Io giocavo sulla fascia destra o sinistra e avevo tanta velocità. Adesso non ci sta anche se forse per caratteristiche direi Zaniolo.

Vista la tua esperienza in giro fra Germania e Brasilie, un giovane da consigliare a Tiago Pinto per il futuro?

Abbiamo appena finito la Coppa San Paolo Juniores e abbiamo visto tanti bravi ragazzi che fra qualche anno potranno essere protagonisti in Italia. C’è un ragazzino bravissimo del Santos, Angelo. Lui si che ricorda Paulo Sergio!

Extra-calcio. Dalla Germania all’Italia, com’è stato il tuo impatto con la città di Roma?

Roma sembra una città del Brasile. Siamo arrivati con la mia famiglia e ci siamo trovati molto bene. Pure per la lingua, l’italiano è più facile da parlare rispetto al tedesco, è una lingua latina. Mia moglie non voleva tornare in Germania, però quando il Bayern Monaco mi ha chiamato non ho potuto dire di no.

In che zona vivevi?

Vivevo all’Eur ma giravo spesso in centro. Amo la storia è Roma ne è piena. Adoro il Colosseo

Piatto preferito?

Sono tantissimi. Amo la pasta per cui dico Amatriciana.