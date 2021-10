Vittoria in rimonta per il Passo Corese

Il Passo Corese vince per 3 a 2 e rimonta l'iniziale doppio vantaggio iniziale dell'Almas Roma

Il Passo Corese vince per 3 a 2, in trasferta ed in rimonta la prima partita del suo campionato contro l'Almas Roma.

La partita

Incredibile partita quella fra Almas e Passo Corese. L'Almas, padrone di casa, passa in vantaggio al 18esimo con Bottini e raddoppio al 34esimo con Lanatà. Nella ripresa però parte la rimonta del Passo Corese con il gol di Italiano al minuto 57. Al 63esimo arriva il pareggio firmato Palma. La rimonta è completa al 73esimo con il classe 2002 Lorenzo Pecorari che segna la rete del definitivo 3 a 2.