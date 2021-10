Vittoria e primato per il Passo Corese

Il Passo Corese liquida il Fiano Romano con un netto 3 a 0.

La partita

Tutto facile per il Passo Corese che batte in casa per tre a zero il Fiano Romano. Al Leprignano di Capena sblocca la partita il classe 2002 Lorenzo Pecorari. Il raddoppio dei padroni di casa porta la firma di Mariano Proietti. Il gol che chiude definitivamente la partita lo mette a segno il difensore Scancella.

La classifica

Il Passo Corese con due vittorie in due partite sale a quota sei punti che vuol dire primo posto solitario in classifica nel girone B del campionato Promozione. Il Fiano Romano fermo nelle ultime posizioni con un punto.