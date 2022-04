Passo Corese-Romulea 1-2: Mastromattei riapre la lotta per il primo posto

Vittoria importantissima della Romulea che espugna il campo del Passo Corese e riapre la lotta per il vertice del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Inizio partita da sogno per il Passo Corese che parte subito forte, aggressivo collezionando calci d’angolo, una punizione dal limite e un calcio di rigore realizzato al 27esimo. Dal dischetto si presenta Barbetti che non sbaglia. Il gol subito sveglia la Romulea che inizia a palleggiare e al 35esimo pareggia, in maniera fortunosa per via dell'autogol di Mechelli. Sull'onda dell'entusiasmo gli ospiti prendono in mano le redini del gioco e sfiorano il raddoppio alla fine di tempo con Mastromattei che con una strepitosa conclusione coglie la traversa. Nel secondo tempo crese la pressione della Romulea e al 61esimo arriva il gol vittoria. La firma è del solito bomber Mastromattei che con un tap-in chiudeva una bella azione individuale di Amorosino sulla fascia destra.

La classifica

Con questo successo la Romulea accorcia la classifica salendo al secondo posto con 44 punti, a -2 dal Passo Corese capolista.