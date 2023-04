Passo Corese, Mocerino: "Siamo in fiducia, i play-out sono il nostro obiettivo"

Nella venticinquesima giornata del Girone B del campionato Promozione il Passo Corese ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva battendo il Nomentum per tre a uno. Nel successo importante per i bianconeri che puntano alla salvezza tramite i play-out spicca la prestazione di Ciro Mocerino autore di una doppietta e scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone B.

Mocerino attaccante classe 2002 ha parlato così della vittoria contro il Nomentum: “Abbiamo fatto una gran bella prestazione di squadra, avevamo fiducia dopo la vittoria contro il Grifone. Ci siamo preparati bene e abbiamo battuto il Nomentum una delle squadre migliori del girone che ad inizio campionato era una delle candidate a lottare per il titolo”. Il numero nove domenica ha messo a segno la rete del momentaneo 2-0 e del definitivo 3-1: “Il primo gol nasce da una palla defilata sulla destra, io rientro, salto un difensore e col mancino metto il pallone sotto la traversa. Nel secondo invece recupero palla dal limite dell’area e da fuori calcio sul primo palo”. Con questa doppietta Mocerino sale a quota cinque gol in stagione: “Non mi sono posto un numero definito di reti. Da attaccante mi piacerebbe segnare in ogni partita ma l’obiettivo è il bene della squadra. Io sono arrivato perché è la squadra del mio paese, del mio cuore e per dare il massimo e raggiungere l'obiettivo salvezza”.

Il Passo Corese, ultimo del Girone B, per salvarsi si pone l’obiettivo di raggiungere i play-out distanti adesso soltanto un punto e raggiungibili superando il Valle del Peschiera (scontro diretto alla penultima giornata, ndr): “Noi siamo la loro inseguitrice e sicuramente in casa loro ci giocheremo un gran pezzo di campionato”. L’obiettivo play out per i bianconeri si è materializzato da dicembre proprio nel periodo in cui fra gli altri sono arrivati Mocerino e il nuovo allenatore Gerini: “Al mio arrivo avevamo quattro punti ed eravamo a -10 dai play out la società ha fatto un gran mercato, ha cambiato guida tecnica e la squadra sta facendo bene. Siamo in fiducia e viviamo nello spogliatoio i play out come obiettivo raggiungibile”.

Prima però dello scontro diretto, il Passo Corese nel turno infrasettimanale di mercoledì se la vedrà contro la capolista Amatrice: “Sarà una partita molto difficile anche perché sarà un turno infrasettimanale e avremo qualche assenza. Loro sono la favorita del Girone e meritano il primo posto, hanno giocatori importanti di un’altra categoria ma noi cercheremo di strappare un risultato positivo”.

Infine Mocerino ci svela il suo idolo: “Da tifoso del Napoli e per la posizione che occupo in campo il mio idolo è Cavani. Per le giocate, la tecnica, la fame di gol. Giocatore di un’altra categoria”.