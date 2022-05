Passo Corese-Castrum Monterotondo 2-2: pareggio con polemiche al Leprignano

Il Passo Corese pareggia in casa per due a due contro il Castrum Monterotondo nella ventiseiesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Il primo tempo termina sullo zero a zero ma al 25esimo il Castrum Monterotondo resta in dieci per l'espulsione per doppio giallo del difensore De Felice. Nel secondo tempo passa in vantaggio il Passo Corese con un calcio di rigore di Barbetti al minuto 60. Il Castrum però non demorde e trova il pareggio in contropiede grazie a Scarafile. La capolista si rigetta in avanti e raddoppia poco dopo con Proietti a tu per tu col portiere servito da una bella imbucata centrale. Al 95esimo però il Castrum pareggia grazie ad un calcio di rigore realizzato da Santarelli. La massima punizione è stata assegnata per fallo proprio su Santarelli.

Il Castrum Monterotondo si lamenta però per l'arbitraggio. La società infatti trova discutibili alcune scelte dell'arbitro fra tutte il doppio giallo e quindi l'espulsione arrivata a metà del primo tempo che ha condizionato la partita.

La classifica

Questo pareggio frena la corsa del Passo Corese che a quota 50 punti rischia di perdere la testa della classifica in attesa delle partite del Fiano Romano e delal Romulea. Il Castrum sale a quota 22.