Passo Corese-Amatrice 3-2: Varsalona decisivo al 90esimo

Vittoria al novantesimo per il Passo Corese. I coresini nel recupero della 15esima giornata del Girone B battono per tre a due l'Amatrice grazie al gol di Varsalona arrivato al novantesimo.

La partita

A sbloccare il risultato è l'Amatrice. Gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Rodia che su punizione con una traiettoria beffarda sorprende il portiere. Il pareggio del Passo arriva soltanto nella ripresa. Manna è il più lesto di tutti in area di rigore ad avventarsi su un pallone vagante ma viente atterrato da Salvatore, portiere dell'Amatrice, per l'arbitro non ci sono dubbi è rigore. Dal dischetto va Ubertini che non sbaglia. I coresini al 70esimo trovano il gol del 2 a 1 grazie ad una prodezza di Palma che con un mancino al volo sul secondo palo non lascia scampo al portiere. Subito dopo però la difesa dei padroni di casa si addomernta e lascia tutto solo in area Tiengo che di testa trova facilmente il gol del pareggio. Al 90esimo lo sliding doors del match: grandissima occasione per l'Amatrice che spreca una clamorosa occasione davanti al portiere, sul ribaltamento di fronte da calcio piazzato spunta la testa di Varsalona che spinge il pallone in rete facendo esplodere di gioia i coresini.

La classifica

Il Passo Corese con questo successo sale a quota 31 punti in testa alla classifica del Girone B. Amatrice a metà classifica con 23 punti.