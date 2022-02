Pari tra Ottavia e Civitavecchia

Squadra in casa

Buona prestazione dell'Ottavia, che ferma sul suo campo la marcia del Civitavecchia, reduce dalla finale di Coppa Italia Eccellenza conquistata all'ultimo minuto contro la Polisportiva Cimini. Le fatiche di coppa devono essersi fatte sentire nella sfida di oggi, con gli ospiti incapaci di finalizzare tre palle gol nitide capitate nella prima mezz'ora e che si fanno sorprendere da un gol in mischia di Benedetti, bravo ad approfittare dell'occasione. Nel secondo tempo il Civitavecchia spinge ma complice la grande prestazione di Tomarelli non riescono a trovare il gol del pareggio. L'appuntamento con il gol però è solo rimandato, con Fatarella alla mezz'ora del secondo tempo rimette tutto in parità, con un punto che fa più bene all'Ottavia che al Civitavecchia.

Ottavia - Civitavecchia 1920 1-1

Marcatori 37’pt Benedetti, 31’st Fatarella

Ammonizioni: Tomarelli, Cervini, Paloni e Fatarella

Ottavia: Tomarelli, Venderti, Benedetti (33st Chirieletti), Petricca, Di Bari, Cervini (3st Murri), Paloni, Gramaccioni (35st Tedeschi poi al 47st Ferruzzi), Fondi, Neri (30st Laureti), Pacetti A disp. Ragni, Laureti, Tedeschi, Tassi, Ferruzzi, Avolio, Chiereletti, Murri, Di Gioia All. Porcelli

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo, Funari, Mancini (1st Bersaglia), Proietti, Serpieri, Fatarella, La Rosa (16st Cerroni), Gagliardi, Luciani (27st Istrate), Ruggiero, Pippi (24st Panico) A disp. Scaccia,Imperiale, Caforio, no15, Istrate, Panico, Bersaglia, Cerroni, Galimberti. All. Castagnari.