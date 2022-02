Pari e spettacolo tra Vis Artena e Lanusei

Si dividono la posta in palio Lanusei e Vis Artena, un risultato giusto per quanto visto in campo, con tante occasioni da entrambe le parti e un predominio territoriale alternato per tutta la partita. Ad aprire le marcature ci ha pensato D'Alessandris, bravo a chiudere in rete un cross di Tozzo. La risposta dell'Artena arriva in avvio di secondo tempo, che anticipa la difesa avversaria e sigla il definitivo gol del pareggio ospite. Un pari che regala all'Artena nove lunghezze di vantaggio dalla zona playout e cinque dalla zona playoff occupata dall'Arzachena.

Lanusei - Vis Artena 1-1

LANUSEI Benvenuti, Macrì, Tozzo, Di Lollo, Carubini, Lazazzera, D’Alessandris, Sakho, Ciotoli (21'st Fernandez), Masia, Manca PANCHINA Sottoriva, Muhexheri, Tomety, Secci, Cuboni, Stochino ALLENATORE Biagioni

VIS ARTENA Manni, Pompei, Capodaglio, Paolacci, Magliocchietti (11'pt Origlia, 27'pt Capatano), Mastropietro, Maini, Contucci, Di Vico (9'st Odianose), Carbone (42'st Capotosti), Lucchese PANCHINA Chingari, Vittucci, Cericola, Negro ALLENATORE Perrotti

MARCATORI D'Alessadris 30'pt (L), Lucchese 5'st (V)

ARBITRO Albano di Venezia

ASSISTENTI Cavalli di Bergamo e Antonicelli di Milano

NOTE Ammoniti Masia, Carbone, Lazazzera