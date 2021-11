Pari e spettacolo tra Gaeta e Lupa Frascati

Il rientro allo stadio VIII Settembre non è buono per i tre punti della Lupa Frascati, che si infrange sul Gaeta in una gara ricca di gol e spettacolo. Il primo gol arriva da Nohman, dopo una bella combinazione tra Pompili e Molinari, con l'attaccante della Lupa che in area al 20' non sbaglia. La risposta del Gaeta è immediata, con una splendida punizione di Vitale al 24'. La Lupa è frastornata e subisce anche il 2-1 del Gaeta, firmato da Leccese che finalizza una bella azione della squadra gaetana. Al rientro dagli spogliatoi il Frascati è più gagliardo, e dopo aver rischiato di rimanere in dieci per un secondo giallo a Molinari trova il pari al 20' con Pompili, che servito da Molinari non sbaglia. Il Gaeta rimette la testa avanti dieci minuti dopo, con un rigore segnato da Arduini ed assegnato per un fallo di Villa. Non si perde d'animo la Lupa, che dopo soli cinque minuti si aggrappa a Nohman bravo a farsi trovare pronto sulla respinta dal contatto Conte-De Vita. Il Frascati resta così al primo posto in campionato.

Eccellenza, 11^ giornata: LVPA Frascati – Gaeta 3 – 3

LVPA: Santi; Villa, Molinari, Paolelli, Costantini; Panella (8’st Pallocca), Hrustic, Schiena (19’st

Negro); Pagliaroli (41’pt De Vita), Nohman, Pompili. A disp. : Antonucci, Monni, Splendori,

D’Acunzo, Caso, Condotta. All. : Pace.

Gaeta: Conte; Galasso, Siciliano, Vitale, Altobelli; Alongi, Orlando (26’st Piscitelli), Barba (26’st

Azoitei); D’Urso (19’st Carnevale), Arduini, Leccese (40’st Sfavillante). A disp. : Simoncelli,

Prencipe, Angelino, Sigillo, Pattelli. All. : Di Rocco.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli. Assistenti: Di Mambro di Cassino e De Lucia di Frosinone.

Marcatori: 20’pt Nohman, 24’pt Vitale, 28’pt Leccese, 20’st Pompili, 29’st rig. Arduini, 34’pt

Nohman.

Note: 2’ e 5’ rec. ; ammoniti Molinari, Orlando, Siciliano, Vitale, Sfavillante, D’Urso.