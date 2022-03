Pari a reti bianche tra FalascheLavinio e C.S Primavera

Squadra in casa

Squadra in casa C.S. Primavera

Il C.S Primavera ferma in casa il FalascheLavinio in una gara combattuta ma dalle poche occasioni. Una sfida di metà classifica, vista la vicinanza tra le due squadre che con un punto a testa muovono entrambe la propria classifica. Il C.S Primavera resta così in zona playout, a pari punti proprio con il FalascheLavinio subito fuori con 31 punti dalla zona playout.

C.S Primavera - FalascheLavinio 0-0

Centro Sportivo Primavera: Salzano, Amore, Scarsella (26'st Calenda), Gallo, Di Dionisio, D'Andrea, Tosi, Giurelli (36'st Sabella), Carlino, Treiani, Montella (43'st Botticelli). A disp. Vanin, De Luca, Martinelli, Penda, Rondinelli. All. Polverini .

Falaschelavinio: Mastropietro, Capolei, Cipriani, Guastella (36'st Credentino), Treccarichi, Giacinti, Fusco, Vitolo, Tovalieri (1'st Rosana), Neroni (27'st Piervenanzi), Zimbardi. A disp. Masciarelli, Ranieri, Franco, Gallello, Ferrari. All. Sgarra.

Arbitro: Ercole di Latina (Camilli, Cozzuto).

Note: ammoniti Giurelli, Di Dionisio, Rondinelli (dalla panchina), Gallello (dalla panchina), Guastella, Piervenanzi. Calci d'angolo 7 a 1 per il Falaschelavinio. Recupero 2', 4'.