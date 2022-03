Pari a reti bianche tra Colleferro e Pontinia

Punto importante per il Colleferro, che in una partita sonnacchiosa chiude la sua porta e la difesa conquistando un pareggio a reti bianche contro il Pontinia nella sfida del girone C di Eccellenza Lazio. Non cambia troppo la classifica dei padroni di casa, che restano in zona playout ad otto punti di distacco dal Gaeta settimo classificato. Punto più utile per il Pontinia probabilmente, che grazie al pareggio va a tre punti di distanza dall'ultimo posto disponibile per il playout occupato dal Monte San Giovanni Campano.

Colleferro - Pontinia 0-0