Pari a reti bianche tra Civitavecchia e Cerveteri

Pareggio e qualche rimpianto per il Civitavecchia, che viene fermato in casa da un Cerveteri volenteroso ma graziato in un paio di occasioni da Cerroni e Serpieri, con quest'ultimo che al 35' colpisce la traversa a portiere battuto. Gli ospiti si difendono con ordine nel secondo tempo ed approfittano di un Civitavecchia che pensa anche al ritorno di Coppa Italia contro l'Ossese. Si allontana la zona playoff per i padroni di casa, con la Cimini ora distante dieci punti. Respira invece il Cerveteri, che grazie a questo punto sale a 26 e si porta a otto lunghezze di vantaggio sull'Ottavia nell'ultimo posto retrocessione.

22a giornata Eccellenza Laziale girone A

Civitavecchia Calcio 1920 0 vs Città di Cerveteri 0



Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo, Caforio, Funari, Proietti (27’st La Rosa) Serpieri (27’st Pippi) , Fatarella, Istrate, Gagliardi (18’st Ruggiero), Cerroni (36’st Panico), Luciani, Bersaglia (27’st Mancini) A disp. Scaccia,Imperiale, Luchetti, Mancini, Panico, La Rosa, Pippi, Ruggiero, Fabbri. All. Castagnari (in panchina Di Luca)

Città di Cerveteri Portoghesi, De Vittoris, Salvato, Palermo, Pellegini, Manzari, Pacenza, Rizzo (47’st Ranucci), Teri, Morbidelli (37’st Pugliese), Rossetti (31’st Monti) A disp. Troiani, Abbruzzetti, Morasca, Grappasonni, Monti, Cobzaru, Ranucci, Pugliese, El Qouatu All. Ferretti

Arbitro Sig.Bernardini di Ciampino

Ammonizioni Palermo, Rizzo e Pellegrini