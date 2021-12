Pareggio beffa per il Villa Adriana a Marino

Il recupero della decima giornata fra Bi.Ti.Calcio e Villa Adriana è terminata col risultato di due a due. La partita si doveva disputare lo scorso 8 dicembre ma era stata sospesa al quinto minuto del primo tempo, sul risultato di zero a zero, a causa del fortissimo vento che non ha permesso il regolare svolgimento della partita.

La partita

Il Villa Adriana inizia forte e passa in vantaggio con Manuel Maturi. Il Villa manca il raddoppio con Moscatelli. Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci ma nonostante l'espulsione trovano il gol del pareggio con un calcio di rigore. I coccodrilli reagiscono e si riportano in vantaggio con Bischi. Sull'ultimo pallone della partita arriva però il pareggio del Bi.Ti che lascia l'amaro in bocca agli ospiti che pregustavano la vittoria.

La classifica

Il Villa Adriana con questo pareggio consolida la zona playoff con 23 punti, la formazione di Marino invece si ferma a 18 punti.