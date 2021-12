Pareggio tra Lupa Frascati e Ferentino

Non trova la vittoria la Lupa Frascati, che nonostante le tante assenze lotta ma non riesce a trovare i tre punti a Ferentino. Accade tutto nel secondo tempo, con De Vita che apre le marcature sfruttando un errore grossolano del portiere avversario Capogna, che gli regala la palla dopo un disimpegno e l'attaccante ex Blackburn ringrazia siglando l'1-0. I guai però per il Frascati cominciano al 26', con Hrustic che si guadagna l'espulsione in seguito al parapiglia avvenuto dopo il fallo di reazione di Ciocchetti su De Vita, con Ciocchetti non espulso dal direttore di gara. Nel finale convulso è Gobbo a dare il punto ai padroni di casa, con il Frascati che viene raggiunto in testa alla classifica dalla Vis Sezze.

Eccellenza, 12^ giornata: Ferentino – LVPA Frascati 1 – 1

Ferentino: Capogna; Delle Monache (13’st Mariani), Piscopo, Maura, Giorgi; Prati, Ciocchetti

(26’st Del Signore 49’st Baldassarre), Orsinetti; D’Arpino, Gobbo, Giustini. A disp. : S. Fiorini,

Cantagallo, F. Fiorini, Cialone, Pennacchia, Ciocconi. All. : Pippnburg.

LVPA: Santi; Villa, Molinari, Costantini, Montella (1’st Paolelli); Lalli, Hrustic, Panella; Negro

(38’st Schiena), De Vita (42’st Muzzi), Pompili. A disp. : Iali, Splendori, D’Acunzo, Monni. All. :

Pace.

Arbitro: Schmid di Rovereto. Assistenti: Camilli di Roma 1 e Bosco di Roma 2.

Marcatori: 10’st De Vita, 48’st Gobbo.

Note: 1’ e 6’ rec. ; ammoniti Montella, Giorgi, D’arpino, Piscopo; al 26’st espulsi Hrustic, F.

Fiorini (dalla panchina) e Zera (dalla panchina).