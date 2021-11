Pareggio tra Cynthialbalonga e Latte Dolce Sassari

La Cynthialbalonga riacciuffa nel finale una partita che sembrava persa, con Angelilli a recitare il ruolo dell'eroe nella partita di Serie D Girone G contro il Latte Dolce Sassari. Nel primo tempo buona prestazione del Sassari, che va vicino al gol in tre occasioni ma non riesce a sfondare la porta difesa da Tocci. Molta più azione nel secondo tempo, con Cannas che porta in vantaggio i padroni di casa con un semplice tap-in servito da Gianni. I sardi sfiorano anche il secondo gol con Grassi da buona posizione, ma a trovare il gol è il Cynthialbalonga, che beffa il Latte Dolce con un tiro da fuori di Angelilli che con una leggera deviazione inganna Carboni. Le due squadre restano così appaiate a 11 punti, entrambe nei primi due posti disponibili per il playout.

Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Medico, Patacchiola, Bilea; Piga, Gianni, Cabeccia; Grassi; Cannas, Bartulovic. In Panchina Carta, Di Marco, Salvaterra, Cassini, Piredda, Marcangeli, Tedde, Nurra, Altea. All. Scotto

Cynthialbalonga: Tocci; Franco, Di Emma, Allegra, Pomepi; Di Cairano, Luciani; Angelilli, Nanni, Barbarossa; Alessandro. In Panchina: Santilli, Colacicchi, De Mutiis, Manzo, Sevieri, Ferlicca, Esposito, Roberti. All. Tiozzo