Pareggio sotto il diluvio tra Muravera e Ostiamare

Si dividono la posta Muravera e Ostiamare, che al Comunale della città sarda si sono date battaglia sotto la pioggia fino all'ultimo pallone. In una partita dalle tante occasioni chi va in vantaggio è l'Ostiamare, che trova il gol dell'1-0 al 24' con la deviazione di Sabelli, bravo a sfruttare la sponda su un calcio di punizione. Due minuti dopo il Muravera si scuote con Mancosu, che però manda alto il diagonale. L'occasione più grossa per i padroni di casa è al 31', con Mereu che di testa colpisce a botta sicura ma il portiere dell'Ostiamare compie un autentico miracolo e riesce a mandarla in angolo. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa ci provano ancora di più e trovano finalmente il pari, in modo analogo al vantaggio dell'Ostiamare. A firmare il gol è Mereu, che svetta su tutti e infila di testa dove il portiere non può arrivare. Dopo il pari entrambe le squadre hanno occasioni da calci piazzati. La più netta è quella di Orchi, che prova a chiudere in rete una palla scodellata su punizione ma il portiere dei padroni di casa risponde pronto. Sarà l'ultima occasione della partita, che si chiude con un punto che lascia contenti entrambi, con l'Ostiamare che si conferma fuori dalla zona playout e il Muravera a ridosso di quella playoff.